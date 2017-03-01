Bild gazetesi sayfasını Deniz Yücel’e ayırdı

Dünyanın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Alman Bild, online sitesinin açılış sayfasını Türkiye'de tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e ayırdı.

Dünyanın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Alman Bild, online sitesinin açılış sayfasını Türkiye'de tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e ayırdı.

Gazetenin online sitesi bild.de “Freiheit Für Deniz” yani “Deniz için Özgürlük” sloganıyla açılıyor.

Sloganın devamında “…ve haksız yere hapse atılan tüm diğer gazeteciler için” ifadesi yer alıyor.



Öte yandan haberin altında , “Türkiye’de hapisteki tüm gazeteciler” denilerek tek tek tutuklu olan gazetecilerin isimleri paylaşılıyor.

BERLİN BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞIRILDI

Deniz Yücel'in tutuklanması Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Berlin Yönetimi, Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek için Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi’ni dün Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Alman hükümetinin tutuklama kararından duyduğu rahatsızlık Dışişleri Bakanlığı’na davet edilen Türkiye’nin Berlin Büyükelçi Ali Kemal Aydın’a iletilirken, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerilim hakkında sert açıklamalarda bulundu.

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Bakan Gabriel, “Türk-Alman ilişkileri yakın zamanın en büyük dayanıklılık sınavıyla karşı karşıya” açıklamasını yaptı. Gazeteci Deniz Yücel hakkındaki tutuklama kararının Türkiye ile Avrupa arasında hukuk devleti ilkeleri algısı açısından var olan büyük farkları gözler önüne serdiğini söyleyen Gabriel, “Türkiye şunu iyi anlamalı, Deniz Yücel konusu zaten zorlu Türk-Alman ilişkilerinde her şeyi çok daha zora sokuyor” görüşünü dile getirdi.

“TÜM HÜKÜMET DEVREDE”

Deniz Yücel’in serbest bırakılması için tüm hükümet üyelerinin devrede olduğunu duyuran Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki bu zorlu dönemde her iki tarafta da ilişkileri rasyonel bir zeminde tutmak için çabalayanlar olduğunu, büyük çaba gösterildiğini ancak Deniz Yücel konusunun bunu çok ciddi oranda zora soktuğunu belirtti.

ALMAN POLİTİKACILARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Öte yandan Deniz Yücel’in tutuklanmasına yönelik tepkilerin dozajı artıyor. Bild gazetesine konuşan Birlik Partileri İç Politika Sözcüsü Stephan Meyer (CSU), Deniz Yücel´in tutuklanmasının keyfi bir uygulama olduğunu savundu. “Böyle bir şeye izin veren bir Cumhurbaşkanı Almanya'ya gelmemeli” ifadelerini kullanan Meyer, Yücel´in derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum nedeniyle miting yapmasının söz konusu olamayacağını savunan CSU Dış Politika Uzmanı Hans-Peter Uhl ise, bunun Deniz Yücel'in tutuklanmasından sonra hiç mümkün olamayacağını dile getirdi.