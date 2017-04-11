Son dakika… Biletli yolcuyu uçaktan atan şirketin CEO’sundan çok tepki çekecek hamle

ABD'nin havayolu devlerinden biri olan United Airlines'ın uçağında yaşananalar tüm dünyada haberlere konu oldu. Şirketin kendi çalışanlarına yer kalmaması gerekçesiyle biletli bir yolcunun sürüklenerek uçaktan zorla çıkarılması büyük tepki topladı. Şirketin CEO'sunun yaşananlardan sonra çalışanlarına özel bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

CEO Oscar Munoz yaşananlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Ancak sonrasında Munoz’un e-posta yoluyla çalışanlarına bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

CEO mektupta, yaşadıkları karşısında şoka giren ve yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde kalan 69 yaşındaki yolcunun, “işleri aksattığını ve saldırgan davrandığını” ifade etti.

Uçakta boş yer olmadığı için şrketin kendi çalışanlarına yer açmak için uçaktan indirmek istediği 4 yolcudan biri buna itiraz ederek uçağı terk etmeyi reddetmişti. Kabin ekibi polisten yardım isteyerek yaşlı adamı zorla sürükleyerek uçaktan çıkarmış, sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki çekmişti.

Munoz, çalışanlarına “yaşananlardan ne kadar üzüntü duysam da arkanızdayım” yazdı. Bu mektubun basına yansımasıyla şirket içinden çıkılması zor biri duruma düştü.

NE OLMUŞTU?

Dün basına yansıyan olay, ABD’nin Chicago kentinden Louisville’e gitmesi planlanan uçağın tamamen dolu olması nedeniyle, acil uçması gereken şirketin kendi çalışanlarına yer kalmaması üzerine yaşandı.

Böyle durumlarda uygulanan standart prosedür gereği önce yolculara ‘koltuğundan vazgeçmek isteyen olup olmadığı” soruluyor, karşılığında da bir miktar para, sonraki uçuşta yer ve gerekirse konaklama teklif ediliyor. Eğer kimse vazgeçmezse bilgisayar tarafından rastgele seçilen yolcuların uçaktan inmesi isteniyor.



Louisville'e gidecek uçaktaki dört kişiye 1000 dolara ilaveten bir gecelik otel konaklaması ve ertesi günkü uçakta yer önerildi. Ancak uçaktaki hiçbir yolcu bu teklifi kabul etmedi. Hâl böyle olunca bilgisayar tarafından dört isim belirlendi.

İNMEYİ KABUL ETMEDİ VE OLANLAR OLDU

Yolculardan üçü sorun çıkarmadan uçağı terk etti ancak ismi açıklanmayan bir kişi uçaktan inmeyi reddetti.

Doktor olduğunu söyleyen adam ertesi sabah bir hastasına bakması gerektiği için uçaktan inemeyeceğini belirtti.

Adamın inmeyi kesin bir dille reddetmesi üzerine havalimanı güvenliği arandı. Bundan sonra yaşananlar tüm yolcuları şoke etti. Zira ismi açıklanmayan yolcu güvenlik görevlileri tarafından yerlerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldı.



Dehşete kapılan yolculardan bazılara olaya sözlü olarak müdahale etse de güvenlik görevlisi çaresiz durumdaki adamı yerde sürüklemeye devam etti.

Olaylar bununla da bitmedi. Uçaktan çıkarılan adam kısa bir süre içinde koşarak uçağa geri döndü. Burnu kanayan yolcu koşarken tekrar tekrar, “eve dönmek zorundayım” diyordu.

Tüm olaylar bir yolcu tarafından anbean görüntülendi ve sosyal medyaya yüklendi.

Her yıl dünyada 50 binden fazla yolcu aşırı doluluk nedeniyle bileti olmalarına rağmen uçaktan indiriliyorlar.