Son dakika… Bilhassa yazın hemen herkesi etkiliyor! Çözüm bulundu: Kunkun Body

Yanınızda çalışan iş arkadaşınız kötü mü kokuyor? Cevabınız "evet ama bunu ona söyleyemiyorum" şeklindeyse rahat bir nefes alabilirsiniz. Türkiye'de kameraları ve yazıcılarıyla bilinen Japon teknoloji devi Konica Minolta, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir icada imza attı.

Kötü kokan iş arkadaşı figürünün birçok çalışan için kabus olduğu bilinen bir gerçek. Hatta Japoncada bu duruma karşılık gelen bir sözcük bile var: Sumehara! Bu kelime Türkçeye ‘koku tacizi’ olarak tercüme edilebilir.

Konica Minolta’nın satmaya başladığı “koku detektörü” ses kayıt cihazı gibi bir alet. Bluetooth üzerinden cep telefonu uygulamasına bağlanan aparat, o anda ne kadar kötü koku yaydığınızı uygun bir şekilde size bildiriyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; cihazla koku kontrolü kulak arkasından yapılıyor. Örneğin; çok kötü bir durumdaysanız, koku detektörü sizi “bakıma gereksinim var” şeklinde kibarca uyarıyor.

CİHAZIN ADI KUNKUN BODY

Fikir ise Konica Minolta’nın İnovasyon Merkezi’nde çalışan Daisuke Koda’nın hepsi 40’lı yaşlarında olan erkek iş arkadaşlarıyla yaptığı sohbetin ardından ortaya çıkmış. Koda ve arkadaşları iki yıl önce sohbet ederken, bazen kötü koktukları düşüncesiyle yaşadıkları korkuyu birbirlerine açmışlar.

Guardian’a konuşan Koda, “Vücut kokusunu ölçen bir alet arıyorduk ve öğrendik ki farklı kokuları bildiren bir alet yoktu. Bu da yeni bir iş fırsatı olabileceği için bizi harekete geçirdi ve araştırmalarımızı derinleştirdik” dedi.

Ortaya çıkan cihaza ise Japoncada koklamak anlamına gelen sözcükten esinle ‘Kunkun Body’ verildi. Kunkun Body’ye Japonya’da 30 bin yene (yaklaşık 950 lira) sahip olmak mümkün. Şirket, cihazı Japonya dışında da satmayı planlıyor.