ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber" yapmakla suçladığı Amerikan yayın kuruluşu CNN'e bir tepki de Rusya'dan geldi.

Son dakika… Bir dönem Türkiye’nin gündemine oturan Rus diplomattan çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber" yapmakla suçladığı Amerikan yayın kuruluşu CNN'e bir tepki de Rusya'dan geldi.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye aleyhine yaptığı çok sert açıklamalarla ülkemizde de bir dönem gündemden düşmeyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’daki CNN ekibine karşı diplomatik sınırları zorlayan bir tavır sergiledi.

Zaharova’nın bu davranışının gerekçesi ise CNN’de Çarşamba günü yayınlanan bir haberde kullanılan ifade… CNN, Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak yaptığı görüşmeleri haberleştirirken, Rus Büyükelçi’nin ABD tarafından “en üstteki ajan” ve “Washington’da faaliyet yürüten ajanları görevlendiren isim” olarak görüldüğünü yazdı.

İLGİLİ HABER Trump Yönetimi'nde derin çatlak! Her an istifa edebilir...

Söz konusu iddiaları sert bir dille yalanlayan Zaharova, CNN ekibinin sorularına karşılık, Kislyak’ın “dünya standartlarında bir diplomat” olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi’nin on yıllardır Amerikalı meslektaşlarıyla farklı alanlarda görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Zaharova, “CNN onu Rus ajanı olmakla suçluyor… Aman Tanrım!” dedi.

CNN muhabiri Matthew Chance’in “suçlamaların ABD’li yetkililer tarafından yapıldığını” hatırlatması üzerinde Zaharova, sinirlenerek, “Lütfen bu yalan ve yanlış haberleri yaymayı bırakın” dedi. Zaharova bu sözleri Chance’in araya girmeye çalışması üzerine bir kez daha tekrarladı.

İLGİLİ HABER ABD'de şok istifa!

ABD istihbarat servisleri, Moskova’nın, 20 Ocak’ta 45’inci Başkan olarak Beyaz Saray’a çıkan Donald Trump lehine seçimlere müdahale ettiğini düşünüyor. Bu iddialar ise hem Beyaz Saray hem de Kremlin tarafından defalarda yalanlandı.

Ancak Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, bu iddiaların gölgesinde, Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Flynn istifa mektubunda, “Kislyak'la yaptığım telefon görüşmeleriyle ilgili istemeyerek başkan yardımcısına yanlış, diğerlerine ise eksik bilgi verdim” ifadesine yer vermişti.

Adalet Bakanı Sessions’ın da Kislyak’la görüşmeleri ortaya çıkınca, Demokratlar istifa çağrısında bulundu. Haberin patlak vermesinin ardından Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Sessions'ın onay oturumundaki yorumlarını “bariz yalan beyan” olarak değerlendirdi.