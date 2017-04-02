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Son dakika… Bir ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı dehşet boyutlarda

Güney Amerika ülkesi Kolombiya korkunç bir felakete sahne oldu. Güneybatıda bulunan Mocoa şehri aşırı yağışların etkisi altında kalırken, yaşanan çamur kayması sonucu en az 254 kişi hayatını kaybetti.
Sozcu.com.tr
08:092 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… Bir ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı dehşet boyutlarda
Güney Amerika ülkesi Kolombiya korkunç bir felakete sahne oldu. Güneybatıda bulunan Mocoa şehri aşırı yağışların etkisi altında kalırken, yaşanan çamur kayması sonucu en az 254 kişi hayatını kaybetti.

Putumayo departman başkentinin çamur ve kayalarla kaplanmasına yol açan toprak kaymasında en az 400 kişi yaralandı. 200 kişinin ise hâlâ kayıp olması, maalesef ölü sayısının korkunç boyutlara varacağı anlamına geliyor.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarına asker ve polis yaklaşık 1100 kişinin katıldığı açıkladı.

FOTO: REUTERS/ Kolombiya Devlet Başkanı Santos, bölgede yaşanan yıkımın boyutlarını havadan böyle izledi.

FOTO: REUTERS/ Kolombiya Devlet Başkanı Santos, bölgede yaşanan yıkımın boyutlarını havadan böyle izledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bölgede olağanüstü hâl ilan etti ve arama-kurtarma çalışmalarını izlemek üzere Mocoa’ya gitti. Yaşanan felaketten çok etkilendiğini belirten Santos, “Onlara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.

Kolombiya Ulusal Felaket Risk İdare Merkezi Direktörü, AFP’ye yaptığı açıklamada, bölgede beklenen aylık yağışın 3’te 1’inin bir gecede indiğini söyledi.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Mocoa Belediye Başkanı Jose Antonio Castro, yere medyaya yaptığı açıklamada “elektrik ve susuz kalan şehrin tamamen tecrit halde kaldığını” ifade etti. Castro’nun kendi evi de sular altında kalırken, çamur evinin çatısına kadar yükseldi.

Son güncelleme: 08:2502.04.2017
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