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Bisikletini sokakta seks yapan çiftin kafasına çaldı

ABD'de sokak ortasında çırılçıplak seks yapan bir çift, etraftan geçen öfkeli bir bisikletlinin gazabına uğradı.

Sozcu.com.tr
09:2330 Haziran 2017
Dünya
Bisikletini sokakta seks yapan çiftin kafasına çaldı
ABD'de sokak ortasında çırılçıplak seks yapan bir çift, etraftan geçen öfkeli bir bisikletlinin gazabına uğradı.

Konu İngiliz The Sun gazetesine haber oldu. ABD’nin tam olarak neresinde çekildiği bilinmeyen görüntülere göre; bir çift etraftan geçenlere aldırmadan sokakta cinsel ilişkiye giriyor.

Videoaya yansıyan seslerde, bir kadın “Ne haltlar oluyor burada” diye bağırıyor. Yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada viral olan görüntülere bir bisikletli giriyor ve bisikletini çiftin üzerine fırlatıyor.

Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayan sosyal medya kullanıcıları, çiftin kendilerini neden korumadığına dair ilginç teoriler ortaya attı.

Facebook’ta yorum yapan bir kullanıcı, “Taş Devri’nden günümüze getirilen bu insanlar gizemli bir girdabın içinde. Bugün neyin kabul edilebilir olduğunu bilmiyorlar” yazdı.

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Son güncelleme: 09:3430.06.2017
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