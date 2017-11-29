Son dakika… Bosna davası sırasında işkenceci general zehir içti

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki savaş suçları davasının temyiz duruşmasında yargılanan 72 yaşındaki eski Hırvat general Slobodan Praljak zehir içerek intihara kalkıştı.

Pralijak’ın avukatı, olayı doğrularken, “müvekkilim duruşmada zehir içti” ifadelerini kullandı. Eski general, 20 yıl ceza aldığı açıklandığı sırada zehir içerek intihar etmek istedi.

Eski generalin zehir içmeden önce “Ben savaş suçlusu değilim. Bu karara itiraz ediyorum” diye bağırdığı ifade edildi.

Praljak’ın Bosna savaşı sırasında bastığı yerleşimlerde işkence ve cinsel saldırı gibi pek çok savaş suçuna karıştığı biliniyordu. Hakim duruşmaya ara verirken bir doktor çağrıldı ve Praljak’ın sağlık durumunun incelendiği açıklandı.

Hollanda’da görüşen duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Pralijak, 2013’te de 20 yıl hapis cezası almıştı. Praljak’ın Mostar Köprüsü’nün Kasım 1993’te yıkılmasını emrettiği de kaydedildi.

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