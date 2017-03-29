Son dakika… Brexit bugün başlıyor, faturası ne kadar?

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit'i resmen başlatıyor.

May, AB’nin Lizbon Antlaşması’nın birlikten ayrılmayı düzenleyen 50. maddesi çerçevesinde Brüksel’e resmi ihbarda bulununca müzakere süreci başlamış olacak.

May’in dün gece imzaladığı ihbar mektubunu bugün öğle saatlerinde AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk’a elden ulaştırılacak.

İskoçya Özerk Yönetimi’nin parlamentodaki bağımsızlık referandumu oylaması öncesinde Glasgow’a giden May, Brexit’in ülkesine birlik getireceğini söyledi.

May “Britanya Avrupa Birliği’nden ayrılması Birleşik Krallık’ın dünyaya mesafe aldığı anlamına gelmiyor” dedi.

May Birleşik Krallık ülkelerinin bu süreçte gücü ve istikrarının çok önemli olacağını söyledi.

May, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ile görüşmesinde İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin 18 ile 24 ay arasında netleşeceğini belirtti.

Sturgeon, İskoçya parlamentosunda bağımsızlık referandumuna yönelik görüşmeleri geçen hafta başlatmıştı.

‘İngiltere’nin boşanma faturası’

İngiltere hükümeti, ülke içindeki siyasi tartışmaların yanı sıra AB’den “boşanma faturasının” meblağı konusunda da eleştirilerin hedefinde.

Brüksel Brexit’in İngiltere’ye maliyetinin yaklaşık 60 milyar euro olacağını ifade ediyor. Brexit müzakereleri başladığında bu rakam üzerinden sıkı pazarlıklar yaşanması bekleniyor.

BBC’ye konuşan Brexit Bakanı David Davis, 60 milyar euro tutarındaki meblağ ile ilgili Brüksel’den herhangi bir açıklama almadıklarını söyledi.

İngiltere’nin uluslararası yükümlülüklerine uyacağını söyleyen Davis, haklarına saygı gösterilmesini beklediklerini de belirtti. Davis, “Bu miktarda bir paranın el değiştirdiğini göreceğimizi sanmıyorum” dedi.

Birleşik Krallık, AB bütçesi katkılarının yüzde 12’sini kullanıyor. Avrupa Komisyonu ise Birleşik Krallık’ın payının ülke ekonomisinin büyüklüğüyle ölçülmesi gerektiğini savunuyor ve bu oranı yüzde 15 olarak belirliyor.

Avrupa Komisyonu boşanma anlaşmasının maliyetini nasıl hesapladığını açıklamadı ancak 60 milyar euro’luk fatura pek çok kişi için gerçekçi görünüyor.

İngiltere’ye Brüksel’in çıkarabileceği faturalar arasında daha yoksul AB ülkelerindeki altyapı projeleri için ayrılmış fonlar da var.

Komisyon İngiltere’nin bu yatırımları için taahhütte bulunduğunu ve Birliği terk etse bile bu projeleri finanse etmekle yükümlü olduğunu savunuyor.

Komisyon İngiltere’nin Brexit süreci için mevcut 63.8 milyar euro’luk maliyeti olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin yükümlülüklerinin yanı sıra AB’nin 2015 sonu itibariyle 153.7 milyar dolarlık varlıklarından faydalanması da söz konusu.

Bunlar arasında AB binaları, uyduları ve bir şarap mahzeni de var.

Brexit destekçileri İngiltere’nin AB’den çıktıktan sonra hiçbir mali yükümlülüğü kalmayacağını ve hiçbir ödeme yapmaması gerektiğini savunuyor. Hatta İngiltere’nin Avrupa Yatırım Bankası’na verdiği 9 milyar euro’nun iade edilmesini isteyenler de var.

Şimdilik 60 milyar euro gerçekçi bir rakam olmayabilir ancak AB, İngiltere’nin tek kuruş ödemeden birlikten ayrılmasına razı olmayacak.

Birleşik Krallık, geçen yıl 23 Haziran’da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.