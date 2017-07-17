Son dakika… Bu sonuca yalnızca 1000 kişiden 1’i ulaşabiliyor

Gündemin yoğunluğundan başı dönenler bu haber tam size göre! Matematiğinizin çok iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Bir saniye! Aşağıdaki testi çözüp bu düşüncenizi gözden geçirmenizde fayda var. Sayı dizilerinden oluşan bu zekâ testi, interneti kasıp kavuruyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin sitesinde yer alan testte bir hesap var. Bu hesabın iki doğru sonucu var.

Testi hazırlayanların önerisi şu:

“Öncelikle kutunun dışına çıkıp bir fikir yürütün. Bu matematik sorusu sandığınız kadar kolay değil. Matematik problemlerinin genelde tek bir doğru cevabı olmasına rağmen, bu sorunun iki yanıtı bulunması dünya çapında hararetli bir tartışmaya yol açtı.”

Testi hazırlayan ekip, 1000 kişiden yalnızca 1 kişinin ikinci muhtemel sonucu çıkarabildiğini söylüyor. Peki siz ne yaptınız? 1000’de 1’in içinde misiniz, yoksa siz de herkes gibi misiniz?

Gelelim çözümlere…

YANIT 1- Çoğu insan ilk dizide 1 ile 4’ü toplayarak 5 sonucuna ulaşıyor.

Akabinde ikinci dizedeki 2 ile 5’i topluyor ve çıkan sonucu ilk dizinin toplamı olan 5’e ekleyerek 12 sayısını buluyor.

Çoğunluk aynı süreci üçüncü diziye de uyguluyor ve 3 ile 6’yı topluyor ve çıkan 9 rakamanı yukarıdaki dizinin sonucu olan 12’ye ekliyor. Yani 9 artı 12 eşittir 21.

Son dizide ise 8 ile 11’i toplayıp 19 sonucuna ulaşılıyor ve önceki dizinin sonucu olan 21’e eklenip 40 bulunuyor.

YANIT 2- Testi hazırlayanların iddiasına göre; bu çözüme 1000’de 1’in içine giren zeki insanlar ulaşıyor.

Elbette 1 ile 4’ü topladığımızda 5 sonucu çıkıyor. Ancak zeki insanlar 5 sonucuna 1 ile 4’ü çarpıp 1 ekleyerek ulaşıyor.

Bu formülü ikinci dizi için de uyguladığımızda, 2 ile 5’i çarpıp 2 eklememiz gerekiyor. Böylece 12 sonucu çıkıyor.

Ve üçüncü dizi için 3 çarpı 6 eşittir 18. Formülü uygulayıp 3 daha eklediğimizde hesap tutuyor ve 21 çıkıyor.

Son ve alternatif cevaba ulaşmak için 8 ile 11’i çarpıyoruz. Zekiler yukarıdaki formülü devreye sokup 88’e 8 daha ekleyip 96 çıkarabiliyor.