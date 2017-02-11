Son dakika… Bunu kimse beklemiyordu: ABD Başkanı Trump’tan karşı atak!

Başkanlık uçağı Air Force One’la Florida’ya giderken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, nüfusları büyük oranda Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren ve ABD’nin göç programını durduran bir hayli tartışmalı kararname üzerinden yürüyen hukuk savaşını kazanacağından emin olduğunu ifade etti.
Buna karşın, çok sayıda farklı seçenek bulunduğunu belirten Trump, “Yeni bir başkanlık kararnamesinden mi bahsettiği” yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: “Pekâlâ olabilir. Güvenlik nedeniyle hıza gereksinimimiz var, bu yüzden pekâlâ olabilir.”
Pazartesi ya da Salı günü harekete geçeceğini ifade eden Trump, “yeni kararnamenin ne gibi değişiklikler içereceği” sorusuna ise “Yeni güvenlik tedbirleri” şeklinde yanıt verdi.
Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre; Trump, yeni kararname ile ilki arasında “çok küçük” fark olacağını söyledi.
Washington Yönetimi’nin San Francisco’da bulunan Temyiz Mahkemesi 9’uncu Dairesi’nin kararını Yüksek Mahkeme’ye taşıyıp taşımayacağı konusunda ise bir belirsizlik var.
Trump, hukuk savaşını kazanacağını iddia etmesine karşın, Beyaz Saray’dan bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, “Başkan’ın Yüksek Mahkeme’ye gitmeme kararı aldığını” söyledi. Söz konusu yetkili, “Geçici yasaklama kararını Yüksek Mahkeme’ye götürmeyeceğiz, fakat yargı sistemi içindeki tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” dedi.
Bu açıklamadan dakikalar sonra Washington Post gazetesi, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus’a atfettiği şu sözleri haberleştirdi: “Yüksek Mahkeme dahil yargı içindeki tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz.”
Başkan Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında da gelecek hafta “ek güvenlik” önemleri için “hızlı” adım atacaklarını ifade etti.