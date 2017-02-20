Son dakika… Büyük operasyon ikinci gününde! Komşu’da neler oluyor?

Dünyanın Irak Başbakanı Haydar el Abadi'nin televizyon konuşmasıyla haberdar olduğu Musul'un batısına yönelik harekât ikinci gününde...

Irak ordusuna bağlı güçler, ilk gün havadan sağlanan desteğin de yardımıyla Musul Havalimanı’nın güneyindeki bazı köyleri ele geçirdi.

rak ordusu sözcüsü Yahya Resul, dün akşam saatlerinde Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, IŞİD’in mevkilerine, yöntemlerine ve hareketlerine ilişkin kesin istihbarat sahibi olduklarını belirtti.

Resul, ellerindeki istihbarata dayanarak, Musul’un batısında Irak ordusunu 1800 IŞİD militanı ve 200 intihar bombacısının beklediğini ifade etti.

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Resul, operasyona ilişkin net bir zaman çizelgesi vermezken, dünkü ilerlemeye binaen çok kısa süre içinde Irak güçlerinin Musul’un güney ucuna ulaşacağını söyledi.

Öte yandan, Irak güçleri, dün akşam saatlerinde, Musul’un batı yakasına elektrik sağlayan ana santrali ele geçirdi.

Türkiye’nin Musul Harekâtı’na katılmasına karşı çıktığı Şii Haşdi Şabi güçlerinin de kentin güneybatısında ilerlemeler kaydettiği gelen bilgiler arasında… Şii milisler dün akşam saatleri itibarıyla dört köyün kontrolünü sağladı.

IŞİD’in Musul’un batısında zemin kaybettiği ve geri çekilmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

DOĞUSU GEÇEN AY IŞİD’DEN TEMİZLENDİ

Musul şehri, Haziran 2014'te IŞİD'in eline düşmüştü. Ekim ayında Büyük Musul Harekâtı'nı başlatan Irak güçleri, geçen ay 24 Ocak itibarıyla Musul'un doğusunda kontrolü sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; Musul'un batısında hâlâ 750 bin dolaylarında sivil bulunuyor. Elektrik, yiyecek ve su kıtlığı, nüfusu insanı bir felaketin eşiğine getirmiş durumda.