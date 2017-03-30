Son dakika… Çavuşoğlu-Tillerson basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile basın toplantısı düzenliyor. Tillerson, "ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye desteği sürecek mi" sorusunu geçiştirdi.

Toplantıda ilk söz alan Bakan Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

– İlişkilerimize yeni bir enerji katmamız gerektiğini vurguladık.

– YPG konusunda bu dönemde daha iyi bir işbirliği bekliyoruz.

– FETO’nun Türkiye’ye iade konusu… Biz elimizdeki tüm belgeleri geçmiş Amerikan yönetimine ilettik.

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– Yeni Adalet Bakanı tüm belgeleri titizlikle inceleyeceğini bize söyledi. Bu konuda da somut adımlar bekliyoruz. Geçici tutuklama bekliyoruz.

– ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor.

Tillerson’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

– Türkiye’yi ziyaret etmekten dolayı kendimi imtiyazlı hissediyorum.

– Ortak amaçlarımızdan bir tanesini IŞİD’in bölgede yeniden güçlenmesini engellemek.

– ABD Türkiye’nin IŞİD karşıtı koalisyona olan katkılarını minnetle karşılıyor.

– Türkiye’nin Suriye’de barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyoruz.

– ABD ve Türkiye bölgede ortak birçok hedefe sahip.

Soru cevap kısmında Tillerson, PYD/YPG’ye desteğin sürüp sürmeyeceğine yönelik bir soruyu şöyle geçiştirdi: “Bugün zaten görüşmenin odak noktalarıydı bu soruları. Karşılıklı Suriye içerisinde istikrarı nasıl sağlayabiliriz? Uzun dönemli nasıl bir sonuç alırız? Zaten bunları tartıştık.”

Bakan Çavuşoğlu ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasına ilişkin “Endişelerimizi ilk günden paylaştık” dedi.

Tillerson, Adil Öksüz’ün ABD Başkonsolosluğu’nca vizesinin iptal edildiğinin bildirilmesi için aranmasını ise “Normal bir prosedür” olarak değerlendirdi.