Son dakika… Çavuşoğlu: Trump’ın sözünü tutmasını bekliyoruz

ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın YPG’ye silah verilmeyeceğini söylemesine ilişkin açıklama yaptı.
TRUMP’A ‘SÖZÜNÜ TUT’ ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, “Trump’ın sözünü tutmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Çavuşoğlu, Batum’daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türklerin taburcu edildiklerini kaydetti.
Son güncelleme: 14:0325.11.2017