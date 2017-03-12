Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe telefonlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin Türk bakanların ziyaretlerini engellemesi sonucu yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile üç defa telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Görüşmelerde, Hollanda hükümetinin Türk bakanlarının ziyaretlerini engellemesinin ardından yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.