Son dakika… Çavuşoğlu’ndan Yunan mevkidaşına: O şımarık çocuğa iyi anlatın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Genelkurmay Başkanı (Hulusi Akar) isteseydi de Kardak'a çıkamazdı" diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'a tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşına şu sözlerle yanıt verdi:

“Bizim halklarımız Yunanistan’a gidiyor, Yunan adalarına gidiyor, Yunanlılar Türkiye’ye geliyor. Esasen baktığımız zaman çok benzer yanlarımız var ama bir tane şımarık bir çocuğun da bunların hepsini gölgelemesine de Yunanistan’ın her şeyden önce müsaade etmemesi lazım. Biz böylesine bir zihniyetle belli yarışlar içine girmeyiz. Onlara güç gösterisi yapmamıza da gerek yok. Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. En iyi hükümet bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar.”

Yunan Bakan Kocias, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın geçen günlerde beraberindeki komutanlarla Kardak Kayalıkları’na yaptığı ziyarete ilişkin, “Türk Genelkurmay Başkanı (Hulusi Akar) isteseydi de Kardak’a çıkamazdı” ifadelerini kullanmıştı.