Son dakika… Çavuşoğlu’nun Almanya’da nerede konuşacağı açıklandı

Hamburg’da konuşma yapacağı salonun kapatılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuşma yapacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Hamburg'ta bir referandum etkinliğinde konuşma yapması planlanan salonun kapatılmasının ardından organizatörlerin etkinliği kentteki Türk Başkonsolosluğu'nun Uhlenhorst'ta bulunan rezidansına taşıdıkları açıklandı.

Etkinliği organize eden AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada etkinliğin Almanya saati ile 18.00'de başlayacağını duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salonun kapatılmasına ilişkin olarak İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu “Bu akşam Hamburg’da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı” diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun referandum etkinliğinin ardından Berlin'e geçeceği bildirildi. Bakanın 8 Mart Çarşamba günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesi planlanıyor.