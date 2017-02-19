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Son dakika… CIA eski Direktörü Petraeus’tan flaş açıklama

Münih Güvenlik Konferansı’nda "Türkiye'nin Bölgedeki rolü" başlıklı toplantıda konuşan CIA eski Direktörü David Petraeus, PYD için "ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni" ifadesini kullandı.
Sozcu.com.tr
08:3319 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… CIA eski Direktörü Petraeus’tan flaş açıklama
Münih Güvenlik Konferansı’nda "Türkiye'nin Bölgedeki rolü" başlıklı toplantıda konuşan CIA eski Direktörü David Petraeus, PYD için "ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni" ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın eleştirisi üzerine Petraeus, PYD'nin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni olduğunu söylerken, bir yandan da IŞİD'e karşı çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

CIA eski Direktörü David Petraeus’un adı, Mike Flynn'in istifasının ardından Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayları arasında geçiyor.

Rakka operasyonu hakkında da konuşan CIA eski direktörü, “Rakka’nın bir Kürt kenti olmadığı, bu nedenle de Kürtler tarafından kurtarılamayacağı anlayışı mevcut. Askeri anlayışa göre, tutamayacağın toprağı kurtarmamalısın” yorumunda bulundu.

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