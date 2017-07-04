Son dakika… Çocuk yapmak için cinsel birleşme rafa kalkabilir

Dünyanın en saygın kurumları arasında yer alan Stanford Üniversitesi'nden Profesör Hank Greely, insanların 30 yıl içinde çocuk sahibi olmak için cinsel ilişkiye girmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Hukuk ve Biyolojik Bilimler Merkezi Direktörü Greely, üreme sürecinin ebeveynlerin kendi DNA’larından laboratuvar ortamında oluşturulan çeşitli embriyolar arasından seçim yaparak başlayacağını ifade etti.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; bu işlem halihazırda bugünlerde de yapılabiliyor. Ancak Greely, gelecekte bunun çok daha ucuz olacağını ve çiftlerin hastalıklardan sakınmak adına bu yöntemi tercih edebileceğini söyledi.

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Bu süreçte kök hücre yaratmak için kadın derisinden örnek alınacak ve bu örnek yumurta üretmek için kullanılacak. Söz konusu yumurtalar sperm hücreleriyle döllenecek ve embriyo seçimi yapılabilecek.

Embriyoların görüntülenmesi, potansiyel hastalıkların anlaşılmasını sağlayacak. Prof. Greely, bu sürecin ailelerin çocuklarının göz ya da saç rengini seçebilmesine imkân tanıyacak noktaya varabileceğine inanıyor.

Greely’ye göre bu yöntem de kendi içinde sorunlar barındırıyor. Örneğin; kadın 15 numaralı, erkek 64 numaralı embriyoyu isterse evlilik birliği sarsılabilir.