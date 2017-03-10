Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da eşlik ediyor. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da bulunuyor.

Kremlin Sarayı’ndaki görüşmenin dört saat sürmesi bekleniyor. Gündemin en önemli maddesi, Suriye. İki lider aynı zamanda ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların imzalanmasını da hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya’ya giden heyette; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da bulunuyor.