Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri büyük yankı uyandırdı

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Guardian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik "Nazi" benzetmesini sayfalarına taşıdı.

Gazetenin Berlin muhabiri Philip Otermann’ın haberi, Ankara-Berlin hattında yaşanan krize ilişkin bilgiler içeriyor.

Oterman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı bir konuşmada “Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hâlâ devam ediyormuş” sözlerine şu yorumu getirdi:

“Yine de Nazi benzetmesi, Türkiye ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerde gözlenen büyük gerginliği yansıtıyor. Geçen yaz Türkiye’de iktidardaki AK Parti’ye yakın bazı gazeteler, Almanya’daki bir mahkemenin Erdoğan’ın Köln’deki bir mitinge video konferans yoluyla katılmasını yasaklaması sonrası, Merkel’i Hitler’e benzetmişlerdi.”

Guardian’daki haberde “bir devlet başkanının aynı şeyi yapmasının neredeyse başka bir örneği olmadığı” belirtiliyor.

Almanya hükümeti, Erdoğan’ın sözleri ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmayacağını duyurdu. Ancak bazı Alman siyasetçiler “Nazi” benzetmesi nedeniyle Erdoğan’ı eleştirdi.