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Ahmet Davutoğlu’ndan 15 Temmuz açıklaması

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un Çengelköy semtinde Time dergisinin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 15 Temmuz sonrasında yaşananlar hakkın açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
10:5315 Temmuz 2017
Dünya
Ahmet Davutoğlu’ndan 15 Temmuz açıklaması
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un Çengelköy semtinde Time dergisinin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 15 Temmuz sonrasında yaşananlar hakkın açıklama yaptı.

15 Temmuz 2016’da darbeye karşı mücadele eden vatandaşlarla önceki gün bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, ABD’nin çok satan dergilerinden Time’ın sorularını yanıtladı. “Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumalıyız ama aynı zamanda halkımıza karşı suç işleyenleri de cezalandırmalıyız” açıklamasını yapan Davutoğlu, kanlı darbe girişimi sonrasında yargıya yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

Davutoğlu, “Eğer eleştiri varsa bu eleştirileri değerlendirebiliriz. Bu tür durumlarda doğru bir yargı süreci içerisinde hatalar yapılmış olabilir. Fakat meclisin bombalandığı ve vatandaşa saldırıldığı gerçeğini göz ardı ederseniz bu eleştiriler yok hükmündedir” dedi.

Son güncelleme: 11:1915.07.2017
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