Son dakika… Dehşete düşüren görüntü!

Hindistan'ın güneyinde Sih bayramında düzenlenen gösteride kan donduran bir olay yaşandı. 'Dövüş sanatları ustası' olduğu belirtilen bir adam, gözleri bağlı bir şekilde, yere yatmış iki gönüllünün etraflarına konan meyveleri elindeki balyozla parçalarken, dehşetengiz bir manzaranın parçası oldu!

Hindistan'ın güneyinde Sih bayramında düzenlenen gösteride kan donduran bir olay yaşandı. 'Dövüş sanatları ustası' olduğu belirtilen bir adam, gözleri bağlı bir şekilde, yere yatmış iki gönüllünün etraflarına konan meyveleri elindeki balyozla parçalarken, dehşetengiz bir manzaranın parçası oldu!

İngiliz Daily Mail gazetesin internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, söz konusu ‘usta’ elindeki balyozla yerde yatan adamların uzuvlarının yakınlarına konan hindistan cevizi ve karpuzları parçalıyor.

Etrafa toplanan kalabalık ise ilgi çekici bu gösteriyi merakla izliyor. Ancak bir an geliyor ki ‘dövüş sanatları ustası’ elindeki balyozu yanlış hesap yaparak, arkadaki adamın kafasına indiriyor.

Talihsiz adam alnına darbeyi alınca yerinden sıçrıyor ve yan yatıyor. Şoke olan insanlar, hemen yardıma koşuyor.

Görüntülere adamın kalabalık arasında ayağa kalkıp yürüdüğü yansıyor. Ancak haberde, ölümden dönen şahsın akıbetine ilişkin net bir bilgi yer almıyor.