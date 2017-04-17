Son dakika… Dış basının gözünden Türkiye’nin referandum sonrası görünümü

Dünya Türkiye'de gerçekleşen anayasa referandumunu tüm gün sıcağı sıcağına takip etti. Yabancı basın 'son dakika' gelişmelerini anbean takipçilerine duyurdu. Uluslararası medya, başta YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarla ilgili 'skandal' kararı olmak üzere oyların anlık dağılımını gösteren çizelgeler, gayriresmi sonuçların ardından gelen açıklamalar, liderlerin mesajları ve halkın tepkisi ile sonuçlara ilişkin deneyimli muhabirlerin imzalarını taşıyan analizlerle referandumu kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Gün boyu süren canlı yayınların ardından belki de en çarpıcı yorum Foreign Policy dergisinden geldi.

ABD merkezli dergi, seçim sonuçlarını internet sayfasında ilk haber olarak, “Huzur İçinde Yat Türkiye, 1921-2017” (RIP Turkey 1921-2017) başlığıyla verdi.

Haberde, “Recep Tayyip Erdoğan sadece anayasa referandumunu kazanmadı, ülkesinin modern tarihinin bir bölümünü kalıcı olarak kapattı” yorumu yapıldı.

New York Times’ın deneyimli Türkiye muhabiri Patrick Kingsley, referandumun ardından yaptığı değerlendirmede seçimlerin ‘korku atmosferinde’ gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakimiyetini artıracağını söyledi.

Yayın hayatına dijital ortamda devam eden İngiliz Independent gazetesi, “Erdoğan, kendisine yeni yetkiler veren oylamayı kazandığını açıkladı” derken, muhalefetin, oyların yüzde 40'ını yeniden sayılmasını istediğini yazdı.