Son dakika… Dışişleri’nden AB’ye sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin dün Türkiye-Hollanda krizine yönelik yaptığı açıklamaya çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin dün Türkiye-Hollanda krizine yönelik yaptığı açıklamaya çok sert tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, “AB’nin basiretsiz açıklamaları ülkemiz için bir değer taşımamaktadır. AB’nin hukuku açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması vahimdir” denildi.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye Hollanda ve diğer AB ülkeleriyle yaşanan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan aşırı yorum ve hareketlerden kaçınma çağrısında bulunmuştu.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikalarından Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gerginliği daha fazla artırmaktan kaçınmak ve gerilimi sakinleştirmek için yollar aranması gerekli” ifadesi yer almıştı.