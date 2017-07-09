Son dakika… Dünya ‘adalet arayışı’nı böyle görüyor

Bugün Maltepe Meydanı'nda dev bir mitingle sona erecek Adalet Yürüyüşü dünya medyasının yoğun ilgisini çekiyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “bugün binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yönetimi’ne karşı 450 kilometrelik yürüyüşün sonunda İstanbul’da toplanacağını” okurlarına duyurdu.

BBC’nin haberinde “15 Haziran’da başkent Ankara’da başlayan Adalet Yürüyüşü’ne geniş kalabalıklar katıldı” ifadesi yer aldı.

Adalet Yürüyüşü’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yaşanan toplu işten çıkarmalar ve hapislere karşı düzenlendiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göstericileri “teröre destek vermekle suçladığı” hatırlatıldı.

BBC’nin İstanbul Muhabiri Mark Lowen, yürüyüşü “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı eşi görülmemiş bir meydan okuma gösterisi” olarak nitelendirdi.

CNN DE OKURLARINA DUYURDU

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise “On binlerce Türk vatandaşı 3 hafta sonunda hükümetin demokrasi üzerindeki baskıyı gevşetmesi talebiyle İstanbul’da yapılacak gösteri için 450 kilometrelik meşakkatli yolu yürüdü” yazdı.

CNN, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkent Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “tek kişilik protesto” olarak başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün büyüdüğünü aktardı.

Haberde Kılıçdaroğlu’nun CNN’e yaptığı şu açıklama da yer aldı: “Türkiye demokratik bir ülke olmaktan çıktı. Bunu kabul edemeyiz.”