Son dakika… Dünya dikkat kesildi! Bugün ne olacak?

ABD ile Kuzey Kore arasında gerilim tırmanıyor... Pyongyang Yönetimi, nükleer denemeleri nedeniyle dünyanın tepkisini çekerken, bu hafta ABD, Kore Yarımadası'na uçak gemisi ve savaş gemilerini gönderince tansiyon iyice yükseldi. Bugün kritik bir gün. Zira Kim Jong-un'un ekibi, ülkede bulunan yabancı gazetecilere "Perşembe günü 'büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapın" dedi.

Kuzey Kore en büyük ve tek müttefiki Çin’den nükleer programını durdurması yönünde bir uyarı aldı. Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Global Times’da yer alan bir başyazıda, “Kuzey Kore ve lideri Kim Jong-un için en iyi seçeneğin nükleer programdan vazgeçmek olduğu” vurgulandı.

Başyazıda şu ifadeler dikkat çekti: “Kuzey Kore Çin’in deklare edilen tavsiyesine uyup nükleer faaliyetlerini durdurur durdurmaz, Çin, nükleer silahlardan arındırılmış Kuzey Kore ulusunu ve rejimini koruymak için aktif olarak çalışacaktır.”

Bölge devletleri de yaşanan gelişmelerin tedirginliğini yaşıyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo’daki Parlamento’da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’den gelebilecek muhtemel tehdit konusunun altını çizerek, Pyongyang Yönetimi’nin sarin kimyasalı içeren füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceğini belirtti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se ise Washington Yönetimi’nin Kuzey Kore’ye önleyici saldırı düzenlemeden önce Seul Yönetimi’ne bilgi vereceğini düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, Kuzey Kore’yi izleyen Washington merkezli düşünce kuruluşu 38 North, dün çekilen uydu görüntülerinin, Kuzey Kore’nin doğu kıyılarındaki Punggye-ri nükleer test alanı etrafında yaşanan hareketliliği gösterdiğini duyurdu.

Kuzey Kore Yönetimi ülkede bulunan 200 kadar yabancı basın mensuplarına ‘Perşembe günü büyük ve önemli bir olay’ için hazırlık yapmalarını istedi. Ancak bu ‘büyük ve önemli olay’ın bölgede yükselen tansiyonla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

15 Nisan’da kurucu lideri Kim İl-sung’un 105. doğum yıl dönümü gösterileri düzenlenecek ve yabancı gazeteciler bu nedenle ülkede bulunuyor.

Kuzey Kore Yönetimi, normal şartlarda yabancı gazetecilerin ülkede çalışmasına izin vermiyor. Ancak geçmiş liderler “Güneş Günü” olarak anılan bu günde yeni silahlarla gövde gösterisi yapmayı tercih ediyordu.

ABD’li askeri yetkililer, Kuzey Kore’nin tünele potansiyel patlama tehlikesi bulunan bir nükleer silah yerleştirdiğinden korkuyor. Voice of America’da görev yapan bir gazeteci, ABD Yönetimi içinden kaynaklara dayandırdığı mesajında, Kuzey Kore’nin tünele nükleer silah yerleştirdiği ve Cumartesi günü patlatabileceğini” öne sürdü.

Ancak bu sabah Kim Jong, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle Ryomyong Caddesi’nde yeni inşa edilen bir yerleşim yerinin açılışını yaptı. Gazetecilere bahsedilen ‘büyük ve önemli olay’ın bu açılış olma ihtimali de bulunuyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, başkent Pyongyang’daki yeni yerleşim ve iş merkeziyle Kim’in ülkesinin ekonomik direnci ve gücünü dünyaya göstermek istediğini yazdı.