Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklama

İngiliz Reuters haber ajansının aktardığı WHO açıklamasında, “Bazı vakalar, organik fosfor kimyasallarına (sinir gazlarını da içeren bir kategori) maruz kalınmasıyla ortaya çıkan belirtilerle de uyumlu görünüyor” ifadesi yer aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) en az 72 kişinin hayatını kaybettiği Han Şeyhun saldırısının Suriye uçaklarından atılan sinir gazıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor.
Rusya ise sinir gazının, Suriye uçakları tarafından vurulan muhaliflere ait kimyasal silah deposundan sızdığını savunuyor.
Reuters’ın haberinde Sarin’in bir organik fosfor bileşeni ve sinir gazı olduğu belirtilirken, geçmişte Suriye’de kullanıldığı bilinen klorin ve hardal gazının organik fosfor kategorisinde bulunmadığı vurgulandı.
Suriye’nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun kasabası, Türkiye sınırına sadece 65 kilometre mesafede bulunuyor.