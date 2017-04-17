Son dakika… Dünya Türkiye’de adil bir seçim yapılmadığını konuşuyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulaları ve zarflarıyla ilgili kararı gerek Türkiye'de gerek de dünyada büyük tepkiyle karşılandı.

Gayriresmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK kararının seçime şaibe düşürdüğünü” söyledi. HDP de “oylarda yüzde 3-4’lük bir usulsüzlük olduğunu” savundu.

Uluslararası ajanslar, Türkiye’den yükselen eleştirileri ‘son dakika’ gelişmesi olarak dünyaya duyurdu. Örneğin Alman Bild gazetesi, “Az farkla Erdoğan zaferi mi, yoksa seçim hilesi mi?” başlığını attı.

Alman Meclisi Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grubu Türkiye Raportörü Andreas Nick, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarına ilişkin olarak DW Türkçe'ye yazılı açıklamada bulundu. Nick, sonucun “meşruiyetinin yaygın bir şekilde sorgulanabileceğini” belirtti.

İsviçre Sosyal Demokrat Milletvekili olan Türkiye'de referandumu izleme komitesinde bulunan Pierre-Alain Fridez, “Referandum eşit şartlarda yapılmadı” dedi.

Öte yandan, Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi Andrej Hunko, Diyarbakır'daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

Halk oylamasını Türkiye’de izleyen uluslararası gözlemciler, ilk değerlendirmelerini saat 15:00’da Ankara’da yapacak. Türkiye de dünya bu açıklamaya kilitlenmiş durumda…

Uluslararası gözlemciler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) verdiği görev kapsamında referandum sürecini izledi.