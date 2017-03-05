Son dakika… Dünya ünlü sanatçının Filistin’de açtığı oteli konuşuyor

Gizlice yaptığı duvar resimleriyle dünyanın tanıdığı İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde "konsept" otel açtı.

Gerçek ismi ve kimliği bilinmeyen sanatçının eserleriyle dolu olan otelin adı ise ironik bir şekilde “duvarla çevrili”.

Otel Müdürü Wisam Salsaa (42), 20 Mart’ta açılacak oteli gazetecilere gezdirildi. Beytüllahim kentindeki otel, İsrail tarafından örülen ve Banksy’nin daha önce birçok duvar resmi çizdiği “güvenlik duvarı”na bakıyor.

“Dünyanın en kötü manzaralı oteli” olarak sunulan otelin 10 odası sadece 25 dakika doğrudan güneş ışığı alıyor.

Oteli gezdirdiği gazetecilere bazı mesajlar veren Salsaa, “Herkesi buraya davet etmek istiyorum, İsraillileri davet etmek istiyorum. Hakkımızda daha fazla şey öğrenmelerini istiyorum, çünkü bizi tanıdıklarında klişeler yıkılacak ve her şey değişecek” dedi.

İsraillilerin Beytüllahim’e gitmesi yasak. Banksy, resmi olarak tamamen İsrail askerinin kontrolündeki bir bölgeyi seçmesine karşın, ki bu İsraillilerin orada kalması yasal anlamına geliyor, otele ulaşmak için Filistin kontrolündeki topraklardan geçilmesi gerekiyor.

Otelde en dikkat çeken yer, “Banksy’nin Odası” adı verilen 3 numaralı oda. Konuklar burada bir Filistinli ile İsrail askerini yastık savaşı yaparken yansıtan Banksy eserinin altındaki büyük boy yatakta uyuyabilecek.

Salsaa, 14 ay boyunca gizlilik içerisinde günde 12-14 saat çalıştıklarını, otelin içerisindeki eşyaların dekorasyonu dahil her şeyin Banksy'nin gözetiminde yapıldığını aktardı.

Banksy’in politik eserlerinin bulunduğu bir müzeyi de barındaran otelin en ucuz odası 30 dolar (yaklaşık 110 lira).