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Son dakika… Dünya ünlü sanatçının Filistin’de açtığı oteli konuşuyor

Gizlice yaptığı duvar resimleriyle dünyanın tanıdığı İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde "konsept" otel açtı.
Sozcu.com.tr
08:175 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Dünya ünlü sanatçının Filistin’de açtığı oteli konuşuyor
Gizlice yaptığı duvar resimleriyle dünyanın tanıdığı İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde "konsept" otel açtı.

Gerçek ismi ve kimliği bilinmeyen sanatçının eserleriyle dolu olan otelin adı ise ironik bir şekilde “duvarla çevrili”.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Otel Müdürü Wisam Salsaa (42), 20 Mart’ta açılacak oteli gazetecilere gezdirildi. Beytüllahim kentindeki otel, İsrail tarafından örülen ve Banksy’nin daha önce birçok duvar resmi çizdiği “güvenlik duvarı”na bakıyor.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

“Dünyanın en kötü manzaralı oteli” olarak sunulan otelin 10 odası sadece 25 dakika doğrudan güneş ışığı alıyor.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Oteli gezdirdiği gazetecilere bazı mesajlar veren Salsaa, “Herkesi buraya davet etmek istiyorum, İsraillileri davet etmek istiyorum. Hakkımızda daha fazla şey öğrenmelerini istiyorum, çünkü bizi tanıdıklarında klişeler yıkılacak ve her şey değişecek” dedi.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

İsraillilerin Beytüllahim’e gitmesi yasak. Banksy, resmi olarak tamamen İsrail askerinin kontrolündeki bir bölgeyi seçmesine karşın, ki bu İsraillilerin orada kalması yasal anlamına geliyor, otele ulaşmak için Filistin kontrolündeki topraklardan geçilmesi gerekiyor.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Otelde en dikkat çeken yer, “Banksy’nin Odası” adı verilen 3 numaralı oda. Konuklar burada bir Filistinli ile İsrail askerini yastık savaşı yaparken yansıtan Banksy eserinin altındaki büyük boy yatakta uyuyabilecek.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Salsaa, 14 ay boyunca gizlilik içerisinde günde 12-14 saat çalıştıklarını, otelin içerisindeki eşyaların dekorasyonu dahil her şeyin Banksy'nin gözetiminde yapıldığını aktardı.

Banksy’in politik eserlerinin bulunduğu bir müzeyi de barındaran otelin en ucuz odası 30 dolar (yaklaşık 110 lira).

Son güncelleme: 08:2705.03.2017
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