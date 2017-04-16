Son dakika… Dünya YSK skandalını takip ediyor!

Dünya Türkiye'de gerçekleşen anayasa referandumunu yakından takip ediyor. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere yabancı basın, bugünkü halk oylamasıyla ilgili gelişmeleri abonelerine ve takipçilerine anbean aktarıyor.

Dış basın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz zarf ve pusulalara ilişkin verdiği kararı tüm dünyaya duyuruyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, muhaliflerin YSK kararına itiraz ettiğini aktardı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Anadolu Ajansı’nın geçtiği verilere dayanarak verdiği haberinde, “Erdoğan’ın az farkla önde olduğunu” başlıktan duyurdu.

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinden canlı olarak aktardığı seçimlerde, sandık sonuçlarında uyumsuzluk bulunduğunun aktarıldığını yazdı.

İngiliz Independent gazetesi de CHP ve HDP’nin itirazlarına haberinde yer verdi. CHP’nin 1.5 milyon yasadışı oy olduğu iddiasını ve sandıkların yüzde 60’ına itiraz edeceğini aktaran Independent, HDP’nin ise yüzde 3 ila 4 puanlık usulsüzlük olduğuna dair iddiasını haberleştirdi.