Son dakika… Dünyanın en meşhur sirki kapanıyor

"Dünyanın En Büyük Şovu" sloganıyla hafızalara kazınan ABD'nin en meşhur sirklerinden Ringling Brothers and Barnum & Bailey kapanıyor.

"Dünyanın En Büyük Şovu" sloganıyla hafızalara kazınan ABD'nin en meşhur sirklerinden Ringling Brothers and Barnum & Bailey kapanıyor.

146 yıldır faaliyet gösteren sirkin, bilet satışlarının azalması ve maliyet nedeniyle kapatılacağı açıklandı.

On yıllardır hayvanlarla yapılan gösteriler nedeniyle sirk aleyhine kampanya yürüten hayvanseverler, haberi memnuniyetle karşıladı.

Sirk, Oscar ödüllü filme ilham veren mübalağalı sloganıyla akıllara kazanmıştı. Cecil B. DeMille tarafından çekilen 1959 yapımı film, En İyi Film kategorisinin de aralarında bulunduğu iki dalda Oscar’a değer görülmüştü.

1960’lardan bu yana sirki işleten Feld Enternatinment CEO’su Kennetg Feld, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından zor bir ticari karar aldıklarını belirterek, Ringling Bros and Barnum Bailey Sirki’nin son gösterlerini Mayıs ayında yapacağını açıkladı.

Mayıs 2016’da hayvan hakları aktivistlerinin mücadelesi sayesinde sirk, fillerle yaptığı gösterileri sonlandırmış ve hayvanları Florida’daki koruma merkezine göndermişti.