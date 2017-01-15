Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dünyanın en meşhur sirki kapanıyor

"Dünyanın En Büyük Şovu" sloganıyla hafızalara kazınan ABD'nin en meşhur sirklerinden Ringling Brothers and Barnum & Bailey kapanıyor.
Sozcu.com.tr
13:4415 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Dünyanın en meşhur sirki kapanıyor
"Dünyanın En Büyük Şovu" sloganıyla hafızalara kazınan ABD'nin en meşhur sirklerinden Ringling Brothers and Barnum & Bailey kapanıyor.

146 yıldır faaliyet gösteren sirkin, bilet satışlarının azalması ve maliyet nedeniyle kapatılacağı açıklandı.

On yıllardır hayvanlarla yapılan gösteriler nedeniyle sirk aleyhine kampanya yürüten hayvanseverler, haberi memnuniyetle karşıladı.

Sirk, Oscar ödüllü filme ilham veren mübalağalı sloganıyla akıllara kazanmıştı. Cecil B. DeMille tarafından çekilen 1959 yapımı film, En İyi Film kategorisinin de aralarında bulunduğu iki dalda Oscar’a değer görülmüştü.

1960’lardan bu yana sirki işleten Feld Enternatinment CEO’su Kennetg Feld, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından zor bir ticari karar aldıklarını belirterek, Ringling Bros and Barnum Bailey Sirki’nin son gösterlerini Mayıs ayında yapacağını açıkladı.

Mayıs 2016’da hayvan hakları aktivistlerinin mücadelesi sayesinde sirk, fillerle yaptığı gösterileri sonlandırmış ve hayvanları Florida’daki koruma merkezine göndermişti.

Son güncelleme: 13:4515.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar