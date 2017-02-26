Son dakika… Dünyanın gündeminden düşmeyen suikastta flaş gelişme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşine yönelik suikastın ana şüphelilerinden Endonezyalı Siti Aisyah'den ilginç savunma...

Endonezya’nın Malezya Büyükelçisi Yardımcısı Andriano Erwin, 25 yaşındaki kadınla yaptığı yarım saatlik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erwin, kadının olayı şaka sandığını ve karşılığında 90 dolar para aldığını söylediğini belirtti. Endonezyalı diplomat, kadının kardeş Kim’in ölümüne yol açan VX sinir gazını “bir çeşit bebek yağı” sandığını da ifade etti.

Malezyalı yetkililer, geçen günlerde kardeş Kim’in Birleşmiş Milletler tarafından “kitle imha silahlı” sınıfında değerlendirilen VX sinir gazıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da havalimanında beklerken saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

VX SİNİR GAZI NEDİR?

Kimyasal savaş gazlarından en zehirli olanı. Tatsız ve kokusuz olan kimyasal berrak, kehribar ve yağlı bir sıvı.

Cilde nüfuz ederek sinir uyarılarının iletimini sekteye uğratıyor. Cilde değen bir damla bile dakikalar içinde öldürüyor. Düşük dozu, göz ağrısı, görme bozukluğu, uyuşukluk ve kusmaya neden oluyor.

Bir sprey ya da buharın içine konabilir ya da suyu, yiyeceği ve tarım ürünlerine bulaştırılabilir.

VX soluma, sindirim ve cilt ya da göz temasıyla vücuda alınabilir.

Buharla temasının ardından yaklaşık 30 dakika kıyafetlerde kalabilir. Bu süre içerisinde diğer insanları etkileyebilir.

VX sinir gazı, 1993 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'yle yasaklandı.