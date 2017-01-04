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Son dakika… Dünyanın tanıdığı seri katil ağır hasta

Dünyanın en ünlü seri katillerinden biri olan 82 yaşındaki Charles Manson, California'da hastaneye kaldırıldı.
Sozcu.com.tr
08:014 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Dünyanın tanıdığı seri katil ağır hasta
Dünyanın en ünlü seri katillerinden biri olan 82 yaşındaki Charles Manson, California'da hastaneye kaldırıldı.

Los Angeles Times’a konuşan bir kaynak, Manson’ın ağır hasta olduğunu söyledi.

Manson, 1969 yılında işlediği seri cinayetlerin ardından 9 kez ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Manson ve kötü şöhretli ailesi, Polonyalı ünlü yönetmen Roman Polanski’nin oyuncu eşi Sharon Tate ile birlikte Los Angeles’ta altı kişiyi iki gece içinde öldürmüştü. Tate, hayatını kaybettiğin 8 buçuk aylık hamileydi.

Mansen birkaç yıl önce 27 yaşındaki nişanlısı Afton Elaine Burton ile evlenmekten vazgeçmişti.

Manson’ın karar değişikliğine gerekçe olarak ise nişanlısının cesedini ele geçirmek için kendisine yanaştığını düşündüğü öne sürülmüştü.

Son güncelleme: 09:0504.01.2017
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