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Son dakika… Dünyayı sarsan suikastta flaş gelişme…

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim-Jong-nam'ın Malezya'da öldürülmesinin ardında Pyongyang Yönetimi olduğunu öne sürdü.
Sozcu.com.tr
13:2719 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Dünyayı sarsan suikastta flaş gelişme…
Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim-Jong-nam'ın Malezya'da öldürülmesinin ardında Pyongyang Yönetimi olduğunu öne sürdü.

Kim Jong-nam, geçen hafta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da havalimanında öldürülmüştü.

Seul Yönetimi’nden bakanlık düzeyinde yapılan açıklamada, “Şüphelilerin beşinin de Kuzey Koreli olduğu düşünüldüğünde, biz olayın arkasında Kuzey Kore’nin olduğuna inanıyoruz” ifadesi yer aldı.

Malezya polisi, olayla ilgili bir Kuzey Kore vatandaşını yakalarken, dört kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Polis, Kim’in Makao’yu gitmek üzere uçak beklerken, yüzüne sıkılan bir spreyle zehirlendiğini düşünüyor.

Son güncelleme: 13:2919.02.2017
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