Son dakika… Dünyayı sarsan suikastta sıcak gelişme!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam suikastında flaş gelişme... Malezyalı yetkililer, kardeş Kim'in Birleşmiş Milletler tarafından "kitle imha silahlı" sınıfında değerlendirilen bir sinir gazıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam suikastında flaş gelişme... Malezyalı yetkililer, kardeş Kim'in Birleşmiş Milletler tarafından "kitle imha silahlı" sınıfında değerlendirilen bir sinir gazıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Malezya’da hazırlanan toksikoloji raporu, Kim Jong-nam’a “VX sinir gazı”yla saldırıldığını ortaya koydu.

Malezya, kardeş Kim’e yönelik suikastın arkasında Pyongyang Yönetimi olduğunu iddia etmiyor, fakat suikastı Kuzey Korelilerin gerçekleştirdiği net.

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Kim Jong-nam, 13 Şubat’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da havalimanında beklerken saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Kim’in cesedi, Malezya’da bir hastanede tutuluyor. Bu nedenle Malezya ile Kuzey Kore arasında diplomatik kriz çıktı. Pyongyang Yönetimi, cesede otopsi yapmakta ısrarcı davranan Kuala Lumpur’u “kötü niyetli” olmakla suçluyor.

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Malezya polis şefi Halid Ebubekir, Malezya Kimya Departmanı tarafından Kim’in yüzünden ve gözlerinden alınan örneklerde sinir gazı tespit edildiğini ifade etti.

Ebubekir, diğer deliller üzerinde incelemelerin sürdüğünü ve polisin yasaklı maddenin Malezya’ya nasıl sokulduğunu araştırdığını söyledi.

VX SİNİR GAZI NEDİR?

Kimyasal savaş gazlarından en zehirli olanı. Tatsız ve kokusuz olan kimyasal berrak, kehribar ve yağlı bir sıvı.

Cilde nüfuz ederek sinir uyarılarının iletimini sekteye uğratıyor. Cilde değen bir damla bile dakikalar içinde öldürüyor. Düşük dozu, göz ağrısı, görme bozukluğu, uyuşukluk ve kusmaya neden oluyor.

Bir sprey ya da buharın içine konabilir ya da suyu, yiyeceği ve tarım ürünlerine bulaştırılabilir.

VX soluma, sindirim ve cilt ya da göz temasıyla vücuda alınabilir.

Buharla temasının ardından yaklaşık 30 dakika kıyafetlerde kalabilir. Bu süre içerisinde diğer insanları etkileyebilir.

VX sinir gazı, 1993 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’yle yasaklandı.