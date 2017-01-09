Dünyayı şoke eden olayın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı

Florida'nın Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Florida'nın Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

TMZ sitesinin elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, 26 yaşındaki Esteban Santiago’nun mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu çıkaran birinin soğukkanlılığıyla belinden silahını alıp ateş açtığı net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde Santiago’nun ilk olarak önündeki bir erkeği hedef aldığı anlaşılıyor.

Irak’ta görev yapan eski bir asker olan Santiago, güvenlik kameralarının kadrajından koşarak çıkarken, çevredekilerin umutsuzca sığınacak güvenli bir yer aradığı görülüyor.

26 yaşındaki Santiago, ölümle sonuçlanan şiddet eylemi gerçekleştirmekle suçlanıyor. İdam cezasıyla yargılanabilecek Santiago’ya silahla ilgili daha düşük suçlamaların da yöneltileceği duyuruldu.

Öte yandan, Santiago’nun Alaska’nın Anchorage şehrinden Florida’ya gelirken, bagaj olarak yetkilere sadece yarı otomatik bir tabanca teslim ettiği açıklandı.

Santiago, Florida’ya inince, Anchorage’da yetkililere verdiği silahı geri aldı ve tuvalette şarjörünü takarak, ABD’yi dehşete düşüren katliamı gerçekleştirdi.

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Yetkililer, saldırıda etkisi olup olmadığını görmek için Santiago’nun akıl sağlığını da değerlendirmeye tabi tutacak. Zira geçen Kasım ayında Alaska’nın Anchorage kentindeki FBI ofisine gittiği belirtilen Santiago’nun hükümetin zihnini kontrol etmeye çalıştığını ve kendisine zorla IŞİD videoları izletildiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Santiago’nun bu olaydan sonra psikiyatrik tedavi görmeye başladığı ve silahına el koyulduğu öğrenildi. Ancak yetkililer kanuna aykırı bir durum görmediği için Santiago, silahını Aralık ayında geri aldı.

Kaynaklar, CNN’e verdiği bilgide, Santiago’nun havalimanı katliamını aynı silahla yaptığını belirtti.