Son dakika… Efsane boksörün oğluna havalimanında sorgu!

Efsane boksör Muhammed Ali'nin oğlu, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda polis tarafından iki saat sorgulandı.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin oğlu, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda polis tarafından iki saat sorgulandı.

44 yaşındaki oğlu Muhammed Ali Jr., annesi Khalilah Camacho-Ali ile birlikte 7 Şubat’ta Jamaika’dan Florida’ya geldi. Havalimanında sınır polisi tarafından durdurulan Ali’ye “Müslüman mısın? Adın nereden geliyor?” gibi sorular yöneltildiği belirtildi.

Ali’nin avukatı Chris Mancini, Kentucky Louisville merkezli Courier Journal’a yaptığı açıklamada, yetkililerin Müslüman olduğunu öğrendikten sonra da sorgulamaya devam ettiğini ifade etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Muhammed Ali’nin durumuna değinilmeden, “ABD’ye yurtdışından gelen herkesin denetime tabi olduğu” belirtildi.

Efsane boksör geçen yıl Haziran ayında hayatını kaybetmiş ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir törenle uğurlanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Ali’yi son yolculuğuna uğurlayan liderler arasında yer almıştı.