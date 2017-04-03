Son dakika… En farklı referandum anketi ABD’den

Amerika’nın Sesi, takipçilerine 16 Nisan anayasa referandumunda tercihlerinin rengini sordu. http://www.amerikaninsesi.com internet sitesi üzerinden “Referandumda Oyunuz Ne Olacak?” sorusunu yönelten yayın kuruluşu, anketin bilimsel olmadığının ve katılımcıların görüşlerini yansıttığının altını çizdi.
Amerika’nın Sesi’nin anketine kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Fakat TSİ 10:45 itibarıyla oy kullananların yüzde 81’inin tercihi ‘hayır’ oldu.
Yüzde 15, değişikliklere ‘evet’ diyeceğini bildirirken, kamuoyu yoklamalarında 16 Nisan’ın kaderini belirleyecek kararsızların oranı ise yüzde 3 olarak belirlendi. Ankette yüzde 1 eksik görülüyor.
Haberimizin yayınlanmasının ardından tarafların hücumuna uğrayacağı tahmin edilen anketin kısa süre içinde nasıl değişeceğini hepimiz göreceğiz…