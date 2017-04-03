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Son dakika… En farklı referandum anketi ABD’den

ABD'nin dünya çapında farklı dillerde yayın yapan medya kuruluşu Voice of America (Amerika'nın Sesi) internet sitesinden online bir anket yayınladı.
Sozcu.com.tr
10:443 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… En farklı referandum anketi ABD’den
ABD'nin dünya çapında farklı dillerde yayın yapan medya kuruluşu Voice of America (Amerika'nın Sesi) internet sitesinden online bir anket yayınladı.

Amerika’nın Sesi, takipçilerine 16 Nisan anayasa referandumunda tercihlerinin rengini sordu. http://www.amerikaninsesi.com internet sitesi üzerinden “Referandumda Oyunuz Ne Olacak?” sorusunu yönelten yayın kuruluşu, anketin bilimsel olmadığının ve katılımcıların görüşlerini yansıttığının altını çizdi.

Amerika’nın Sesi’nin anketine kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Fakat TSİ 10:45 itibarıyla oy kullananların yüzde 81’inin tercihi ‘hayır’ oldu.

Yüzde 15, değişikliklere ‘evet’ diyeceğini bildirirken, kamuoyu yoklamalarında 16 Nisan’ın kaderini belirleyecek kararsızların oranı ise yüzde 3 olarak belirlendi. Ankette yüzde 1 eksik görülüyor.

Haberimizin yayınlanmasının ardından tarafların hücumuna uğrayacağı tahmin edilen anketin kısa süre içinde nasıl değişeceğini hepimiz göreceğiz…

Saat 11.45 itibarıyla sonuçlar.

Saat 11.45 itibarıyla yüzde 88 ‘hayır’, yüzde 9 ‘evet’, yüzde 2 ise ‘kararsız’

 

Son güncelleme: 11:4803.04.2017
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