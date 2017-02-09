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Son dakika… Putin Erdoğan’ı aradı, başsağlığı diledi

Rus uçağının Suriye'nin el Bab kasabasında yanlışlıkla Türk askerini vurması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini dile getirdi.
Sozcu.com.tr
17:379 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Putin Erdoğan’ı aradı, başsağlığı diledi
Rus uçağının Suriye'nin el Bab kasabasında yanlışlıkla Türk askerini vurması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini dile getirdi.

Rus uçakları El Bab’da Türk askerlerini vurdu. Olayda 3 askerimiz şehit olurken, 1’i ağır 11 de asker yaralandı. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ‘Rus uçağı kazaen askerlerin olduğu binayı vurdu’ dedi. Açıklamada Putin’in Erdoğan’ı arayarak üzüntülerini ilettiğini ve başsağlığı dileğinde bulunduğu da ifade edildi.

Rus basını TSK’nın açıklamasından dakikalar önce, iki liderin telefon görüşmesini,  “Suriye’de IŞİD’e karşı askeri koordinasyonu artırma kararı” olarak duyurmuştu.

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Kremlin’den yapılan açıklamada Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının yanlışlıkla saldırısı sonucu üç Türk askerinin hayatını kaybettiğini doğrulandı.

Kremlin’in yaptığı açıklama RIA haber ajansında yer aldı.

Son güncelleme: 20:1309.02.2017
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