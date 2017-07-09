Erdoğan, Putin, Merkel… Trump’ın kızı o toplantıda babasının koltuğuna oturunca…

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında yapılan bir toplantıda babasının koltuğuna oturdu.

35 yaşındaki Ivanka Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May’le aynı masaya oturdu.

Eski bir iş kadını ve model olan Ivanka’nın dünya liderlerinin katıldığı bir toplantıda babasının kolduğuna oturması ‘nepotizm’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Toplantıyı izleyen bir yetkili Bloomberg haber ajansına verdiği bilgide, “Ivanka’nın Cumartesi günkü toplantıda en az iki kez babası Trump için ayrılan koltuğa oturduğunu ancak hiç söz almadığını” ifade etti.

Ivanka’nın basın sözcüsü ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Ivanka’nın toplantıda arka sıralarda oturduğunu, ancak Trump odadan çıktıktan sonra kısa süreliğine ana masaya gittiğini” belirtti.