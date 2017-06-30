Son dakika… Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri Almanya’ya götürmüyor

Türkiye'nin, G20 zirvesi için Hamburg'a gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek yaklaşık 250 kişilik bir heyet listesini Alman makamlarına ilettiği ortaya çıktı. Erdoğan ABD ziyareti sırasında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle haklarında hukuki işlem başlatılan koruma polislerini Almanya'ya götürmüyor. Öte yandan, Erdoğan'ın bu denli kalabalık bir heyetle zirveye gidecek olması, Berlin'de şaşkınlık yarattı.

Türk ve Alman diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yaklaşık 250 kişilik heyette 5 bakan ve 60’ı aşkın polis yer alıyor.

Ankara’nın geçtiğimiz haftalarda gönderdiği listeyi bir kez güncellediğini söyleyen diplomatik kaynaklar, ilk listede ABD’de haklarında yakalama kararı olan bazı polislerin yer aldığına dikkat çekiyor. Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan söz konusu kaynaklar, Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle güncelleyerek gönderdiği ikinci listede bu isimlerin yer almadığını aktarıyor.

Öte yandan Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye’nin ilettiği “dev heyet listesinin” şaşkınlık yarattığı gizlenmiyor.

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Zirveye katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un heyetinin yaklaşık 70 kişilik olduğu, Türk heyetinin bunun neredeyse üç katından fazla olduğuna dikkat çeken Alman kaynaklar, Türkiye’nin G20 için neden bu denli büyük bir heyet öngördüğünün soru işaretlerine yol açtığına dikkat çekiyor.

Bakanlar oturumlara katılamayacak

Erdoğan ile birlikte Hamburg’a aralarında damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de bulunduğu beş bakanın gideceği iletildi.

Ancak diplomatik kaynaklar sadece liderlerin katılabildiği G20 oturumlarına Erdoğan’ın bir ihtimal Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile katılabileceğini, diğer bakanların akredite edilemeyeceklerini, bu nedenle oturumlara katılmalarının da mümkün görünmediğini kaydetti.

Alman siyasi kulislerinde hızla yayılan “Dev Türk heyeti”, “Erdoğan’ın Suudi Krallar gibi seyahat ettiği” ve G20’ye katılımın Türkiye açısından “maliyetli olacağı” yorumlarına yol açtı.

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Gerilim ziyareti etkiler mi?

Öte yandan Federal Alman Hükümeti’nin, Erdoğan’ın G20 zirvesi kapsamında geleceği Almanya’da salon toplantısı düzenleyerek Türk göçmenlere hitap etme isteğini geri çevirmesi, böyle bir girişimin yasaklanacağını duyurması üzerine gözler Ankara’ya çevrildi.

“Dev heyetin” Erdoğan’ın Türk göçmenlerle buluşma etkinliği için öngörülmüş olabileceği, Alman Hükümeti’nin buna izin verilmeyeceği yönündeki açıklamalarının ziyaret ve heyet planlamalarında değişikliğe yol açabileceği belirtiliyor.

Telefonla soruldu

Ayrıca DW Türkçe’nin Alman diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Erdoğan’ın Türk göçmenlerle bir araya gelme isteği dün Ankara’dan Berlin’e açılan bir telefonla iletildi.

Hem Türk hem Alman diplomatik kaynaklar dün Ankara’dan üst düzey bir bürokratın Berlin’i arayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk göçmenlerle buluşmasının nasıl değerlendirileceğini” sorduğu bilgisini verdi.

Almanya’nın bu konudaki tutumunu Alman Bakan Gabriel, gazetecilere yaptığı “siyaseten uygun düşmez” açıklamasıyla net olarak koydu.

Türkiye ile Almanya arasında ipler bir kez daha gerilirken, Erdoğan’ın G20 zirvesine ev sahipliği yapan, dönem başkanı Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelip gelmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

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Erdoğan ve Merkel, en son Brüksel’de NATO Zirvesi sırasında bir araya gelmişti.

Görüşmede Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel, Federal Meclis savunma komisyonu üyelerinin İncirlik ziyareti gibi konular ele alınmış taraflar hiçbir konuda uzlaşamamıştı.

İncirlik krizinin tırmanması ve tarafların uzlaşamaması nedeniyle gerilim Almanya’nın askerlerini İncirlik’ten çekme kararıyla sonuçlanmıştı.

Bu arada son olarak Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki bir heyetin Türkiye ziyareti, Ankara’nın “ziyaret mevcut şartlarda uygun görülmedi” gerekçesiyle son anda iptal edilmişti.