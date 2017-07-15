Son dakika… Erdoğan’ın adını andığı Guantanamo nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ tutuklularının tek tip kıyafetle mahkemeye çıkarılacağını açıklarken adını andığı Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından ABD tarafından kuruldu.

Guantanamo Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait donanma üssünde inşa edilen tutukevlerine ‘terör’ zanlıları ilk olarak 11 Ocak 2002’de getirildi.

Zanlıların herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin kampta geçirdikleri uzun süreler ve hapishanede uygulanan sorgulama teknikleri insan hakları örgütleri tarafından yoğun eleştirilere hedef oldu.

Guantanamo’da zanlılara ya turuncu ya da beyaz tulum giydiriliyor. “Radikal islamcı terörist” olarak yaftalanan figürlerin konduğu askeri hapishanede, “uysal” olarak nitelendirilen zanlılara beyaz, “uyumsuz” olarak nitelendirilen zanlılara ise “turuncu” tulum giydiriliyordu.

ABD eski Başkanı Barack Obama, seçim kampanyasında Guantanamo Kampı’nı kapatma sözü vermiş ancak bu vaadinde başarılı olamamıştı.

ABD hükümetine göre; 19 Ocak 2017 itibarıyla Guantanamo’da 41 tutuklu bulunuyor.