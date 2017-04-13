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Son dakika… Esad: Kimyasal saldırı yüzde yüz uydurma

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 4 Nisan'da İdlib'te yaşanan kimyasal saldırı hakkında konuştu. ABD ve müttefikleri tarafından saldırı hakkında suçlanan Esad, "yüzde yüz uydurma" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
16:5313 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… Esad: Kimyasal saldırı yüzde yüz uydurma
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 4 Nisan'da İdlib'te yaşanan kimyasal saldırı hakkında konuştu. ABD ve müttefikleri tarafından saldırı hakkında suçlanan Esad, "yüzde yüz uydurma" açıklamasında bulundu.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşa Esad, ABD’nin Suriye rejimini suçladığı geçen hafta İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırı hakkında konuştu ve suçlamaların “yüzde yüz uydurma olduğunu” ifade etti.

AFP’nin Twitter hesabından kısaca duyurduğu söyleşide Esad, Suriye ordusunun kimyasal silahlardan tamamen vazgeçtiğini de beyan etti.

Çok sayıda çocuğun ölümüne sebep olan kimyasal saldırı uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, saldırı için Esad’ı suçlayan Trump yönetimi ilk kez Suriye’yi vurmuştu.

Son güncelleme: 16:5413.04.2017
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