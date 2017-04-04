Son dakika… Esad’a İspanya’dan büyük şok

İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesinin bu ülkedeki malvarlıklarına el koyma kararı aldı.

Reuters’ın haberine göre; Yüksek Mahkeme, Esad’ın amcası Rıfat el-Esad (79) hakkında İspanya’nın güneyindeki suç örgütleri için kara para akladığı iddiasıyla soruşturması başlattı.

Endülüs özerk bölgesindeki Marbella ve Puerto Banus kentlerinde bulunan 691 milyon euro değerindeki evlere el koyma kararı veren mahkeme, onlarca banka hesabının da kapatılması yönünde karar verdi.

Rıfat el-Esad, kardeşi Hafız Esad döneminde devlet başkanı yardımcılığı görevinde bulunmuşu. Amca Esad, 1982 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin kişinin öldüğü Hama katliamının da baş sorumlusu. Rıfat’ın, bombalı saldırıların yanı sıra evlere de baskınlar düzenlediği biliniyor.