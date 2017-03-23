Son dakika… Eski Rus milletvekili suikasta kurban gitti

Rusya Parlamentosu eski üyesi Denis Voronenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de suikasta kurban gitti. Ukrayna, suikastla ilgili Rusya'yı suçladı. Kremlin Yönetimi ise iddiaları "absürt" olarak nitelendirdi.

Rusya Parlamentosu eski üyesi Denis Voronenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de suikasta kurban gitti. Ukrayna, suikastla ilgili Rusya'yı suçladı. Kremlin Yönetimi ise iddiaları "absürt" olarak nitelendirdi.

45 yaşındaki Voronenkov, Premier Palace Oteli’nin girişinde silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Voronenkov’un korumasının saldırganla çatıştığı belirtilirken, hem koruma hem de saldırgan yaralandı.

DHA’nın haberine göre, Ukrayna'da yaşayan bir başka eski Rus milletvekili İlya Ponomarev, Voronenkov'un kendisine doğru geldiği sırada ateşin açıldığını belirtti.

Geçen sonbaharda şarkıcı eşi Maria Maksakova ile birlikte Kiev’e taşınan Voronenkov, Ukrayna vatandaşlığına geçmişti.

Rusya, 27 Şubat’ta büyük çaplı dolandırıcılık suçlamasıyla Voronenkov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olayı ‘devlet terörü’ olarak nitelendirdi.

Voronenkov’un ölümü üzerine Kremlin açıklama yaparak, “Bu ölümün arkasında Rusya’nın olduğu iddiaları absürt” ifadelerini kullandı.