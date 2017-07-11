Son dakika… Festivalde memelerini açıp tarihi çeşmeden atladı

İspanya'nın Pamplona kentinde geleneksel olarak düzenlenen San Fermin Festivali sırasında bir kadın, 18 yüzyılla tarihlenen bir çeşmenin üzerine çıkıp, kalabalığa memelerini gösterdikten sonra kendini sırt üstü boşluğa bıraktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; gençlerin çeşmeye tırmanıp, aşağıda bekleyen kalabalığın arasına atlaması bir gelenek.

Ancak Pamplona Belediyesi genellikle yabancılardan oluşan gençlerin çeşmeye tırmanıp atlamasını önlemek için bir kampanya başlattı. Zira bu atlayış sonunda insanlar yaralanıyor.

Haberde, San Fermin Festivali sırasında gerçekleştirildiği belirtilen bu geleneği yaşatmak üzere hayatını riske atan kadının yaralanmadığı bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, Cuma günü başlayan ve en dikkat çekici etkinliğin boğaların katılımcıların peşlerinde koşması olan San Fermin Festivali sırasında ikisi Amerikalı, biri İspanyol olmak üzere 5 kişi yaralandı.