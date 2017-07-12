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Son dakika… FETÖ canisinin iğrenç yüzü kameraya böyle yansıdı!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasının birinci yıldönümünde Batı medyasını kullanmaya başladı.

Sozcu.com.tr
09:5312 Temmuz 2017
Dünya
Son dakika… FETÖ canisinin iğrenç yüzü kameraya böyle yansıdı!
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasının birinci yıldönümünde Batı medyasını kullanmaya başladı.

Biz sozcu.com.tr olarak 249 vatandaşımızın katledildiği kalkışmanın meczup beyninin boş laflarını İngiliz Reuters haber ajansından aktarmamayı tercih ediyoruz.

Ancak mülakat esnasında, yıllar içinde devletin içine çöreklenen, masum insanlara kumpaslar kuran ve en sonunda da darbeye kalkışma cesareti gösteren rezillerin başı Gülen’in öyle bir fotoğrafı çekildi ki…

Bu kareyi sizlerle paylaşmak istedik. FETÖ canisinin o iğrenç yüzü kamera görüntüsüne işte böyle yansıdı.

cani

Öte yandan, mülakat sırasında özel doktoru 79 yaşındaki meczup teröristin yanından bir dakika ayrılmadı!

Son güncelleme: 09:5612.07.2017
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