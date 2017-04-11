Son dakika… G7: Esad’ın Suriye’nin geleceğinde yeri yok!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hemfikir" dedi.

Fransız Bakan, Suriye’de uluslararası toplum tarafından izlenen ateşkesin sürdürülmesinin ilk adım olarak hayati önemde olduğunu ifade etti.

Rusya’ya da çağrıda bulunan Ayrault, “G7, Rusya’ya bu iki yüzlülüğün sona ermesini söyleyecek. Kendimizi içinde bulduğumuz bu durumdan çıkmak için sahici ve içten bir şekilde siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç var” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da “Esad Yönetimi’nin sona yaklaştığı konusunda hemfikiriz” ifadesini kullandı. Tillerson, Moskova’nın Esad, İran ve Hizbullah ile yaptığı işbirliğinin Rusya’nın menfaatine olmadığını da sözlerine ekledi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano’nun çağrısı üzerine Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katarlı mevkidaşları ile Suriye meselesinin ele alındığı özel oturumda bir araya gelmişti.

Dünya ekonomisinin en büyük 7 ülkesinin oluşturduğu birlikte Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada bulunuyor. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.

ÇAVUŞOĞLU: REJİM KİMYASAL SİLAHLARA SAHİP

Lucca şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye rejiminin ateşkesin başından beri sık sık ateşkesi ihlal ettiğini ve bunların engellenmesi gerektiğini belirtti.

“Rejimin oyalama stratejilerini artık sonlandırmamız gerekiyor, gerçek anlamda bir geçiş hükümeti kurulmalı” diyen Çavuşoğlu, “Elimizdeki bilgilere göre Suriye rejiminin elinde hâlâ kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Suriye rejiminin kimyasal silahları tekrar kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Esad rejimi gitmedikçe bu riskler sürer, bu da sağlıklı değil” dedi.

Suriye’nin İdlib kentinde bağlı Han Şeyhun kasabasında sinir gazıyla düzenlenen saldırıda en az 82 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası toplum alarma geçmişti.

Akabinde ABD, Han Şeyhun’u bombaladığı öne sürülen rejim uçaklarının kalktığı El Şayrat Hava Üssü’nü Tomhawk’larla vurdu.

Esad rejimine destek veren Rusya, İran ve Kuzey Kore dışında hemen hemen tüm ülkeler, kimyasal saldırının sorumlusu olarak Esad’ı gördüklerini açıkladı ve ABD’nin bu operasyonuna destek çıktı.