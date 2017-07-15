Son dakika… Flaş! Dünyanın gözü Türkiye’de

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün birinci yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikler dünya medyasınca da yakından takip ediliyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, TBMM’de düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ özel oturumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve muhalefet partisi üyelerinin bir araya geldiğini yazdı.

BBC, “Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü anıyor” başlığıyla internet sitesinin manşetinden verdiği haberinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbecilere karşı direnişin simgesi haline gelen Boğaziçi Köprüsü’nde bir anıtın açılışını yapacağını ve ardından Meclis’e hitap edeceğini” yazdı.

İngiliz yayın kuruluşunun haberinde, Meclis’teki özel oturumda Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz 2016 için kullandığı “İkinci Kurtuluş Savaşı” ve “Türkiye'nin en karanlık, en uzun gecesi” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin bölünmüşlüğüne dikkat çeken BBC, Meclis oturumunda yaptığı konuşma sırasında hükümetin darbe sonrası uygulamalarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu ifadelerini de dünyaya duyurdu:

“Darbeye karşı bombalar altında direnen meclisin yetkileri elinden alınmıştır. Geçen yıl adalet yerle bir edildi. Hızlı bir normalleşme süreci yerine kalıcı OHAL rejimi kuruldu.”