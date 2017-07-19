Son dakika… Flaş haber: Mini etekli kadın Suudi Arabistan’ı karıştırdı

Suudi Arabistan'daki bir köyde mini etekli ve beli açıkta bırakan tişörtüyle gezerken çekilen videosu sosyal medyada paylaşılan genç kadın hakkında işlem başlatıldı.

Suudi Arabistan’da genç bir kadının sosyal medyada mini eteği ve göbeği açık tişörtüyle sokakta yürüdüğü video açık giyinmenin yasak olduğu ülkede infial yaratmıştı. Bazı internet kullanıcıları kadının cezalandırılmasını isterken bazıları da genç kadının cesur hareketi dolayısıyla takdir edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kulud adlı mankenin Şakra kenti yakınlarındaki tarihi Uşaykır köyünde boş bir sokakta dolaştığı görülürken, Riyad yönetimi duruma müdahale etti. Suudi polisi, genç kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Riyad polisi, genç kadının videolarının kendisinden habersiz paylaşıldığını söylerken kadının savcılığa sevk edildiği belirtildi. Suudi yetkililer, “rencide edici kıyafetler giyen kadının” videosuyla ilgili “gerekli adımların” atılacağını açıkladı.